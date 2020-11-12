شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن: ميسي يحارب من أجل جماهير البرسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى تير شتيجن، حارس منتخب ألمانيا وبرشلونة، سعادته البالغة لتجديد عقده مع فريقه الإسباني خلال الفترة الماضية. وقال الحارس الدولي في تصريحات نشرها موقع "ماركا"، أتمنى أن تهدأ جماهير برشلونة خلال الفترة المقبلة، لابد أن نصبر على اللاعبين الحاليين، الفريق السابق الذي كان يفوز بكافة البطولات لم يعد متواجدا، عدا ليونيل ميسي الذي يحارب من أجل اسعاد الجماهير الكتالونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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