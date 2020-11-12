شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يطرد بواتينج من قلعة البافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "بيلد" الألماني، عن غلق نادي بايرن ميونيخ بابا المفاوضات مع نجمه جيروم بواتينج، الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري. وأكد التقرير، أن النادي الألماني رفض كافة الطلبات التي أبداها اللاعب، مما يعني أن بواتينج سيرحل عن صفوف البافاري نهاية هذا الموسم مجانا بدون مقابل، إلا إذا تم الاتفاق مع المسؤولين في البايرن على تسويق مدافعهم في الشتاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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