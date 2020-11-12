شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبُعد يوناس هوفمان من منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب الدولي الألماني يوناس هوفمان، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، لأسابيع على خلفية الإصابة العضلية في الساق اليمنى، عن المباراة الودية بين ألمانيا والتشيك، حسبما أعلن الخميس، الاتحاد الألماني لكرة القدم. ولم يكشف الاتحاد ولا بوروسيا مونشنجلادباخ عن الفترة المتوقعة لغياب هوفمان، لكن هذا النوع من الإصابات يستغرق التعافي منه عادة أسابيع.

ويغيب هوفمان عن المانشافت في منافسات دوري الأمم الأوروبية، وعن مباراتي أوكرانيا وإسبانيا، وربما عن منافسات فريقه في دوري الأبطال. وينافس جلادباخ في المجموعة نفسها، ريال مدريد وإنتر ميلان وشاختار دونتسك.