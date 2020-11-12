يوفنتوس وروما ينضمان لسباق خطف قناص ليون الفرنسي في الشتاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ناديي يوفنتوس وروما، ينضمان لسباق ضم ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أمس الثلاثاء، أن ميلان أيضًا وجه أنظاره إلى ممفيس ديباي، كي يكون بديلًا للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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