شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: إصابة فاتي وضعتنا في مأزق فني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، إن إصابة أنسو فاتي، وضعتنا في مأزق فني خاصة بالخط الأمامي نظرا لتألق النجم الشاب خلال المباريات الماضية، مما جعله من الأعمدة الرئيسية التى أعتمد عليها داخل الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

أضاف المدرب الهولندي، في تصريحات لموقع "ماركا" الإسباني، أن فاتي يحاول العودة سريعا لصفوفنا ولكن الإصابة الذي تعرض لها خلال الفترة الماضية وخضوعه لعملية جراحية قللت فرص عودته للملاعب سريعا.