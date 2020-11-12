شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مستوى جريزمان في برشلونة يضع ميسي في مرمى النيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيمانيول لوبيز، خال مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان أن السبب وراء عدم تألق ابن شقيقته في النادي الكتالوني، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يسيطر على كل شيء ويفرض تدريبات متساهلة للغاية.

وقال لوبيز لوسائل إعلامية فرنسية: «كنت مقتنعا بأن أنطوان لن يتألق خلال أول ستة أشهر في برشلونة، لكنني لم أتوقع أن يستمر ذلك لمدة عام. علاوة على ذلك، في وجود ميسي، أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا.

وأضاف: لا تزال هناك أمور لا يمكن التحدث عنها. ولكن في برشلونة لا يتم القيام بعمل كاف، يتم وضع نظام التدريبات بحيث تعجب بعض الأشخاص. ومن الواضح أنها لا تنجح.

وأكد، فإن اللاعب الفرنسي يحتاج إلى العمل«في حين»لا يحتاج آخرون إلى بذل الكثير من الجهد ليكونوا جيدين«بينما»أنطوان هو العكس، فهو يحتاج إلى الكثير من الجهد ليكون جيدا.

وقال عن ميسي: إنه يبدي رأيه في كل شيء. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام أنطوان. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك. إنه نظام ترهيب. إما أن تكون معه أو أنت ضده.

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