شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يغري نيمار بعرض خيالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «ESPN» الأمريكية، أن سان جيرمان قدم عرضا خياليا لنجمه البرازيلي، نيمار، مدته 5 سنوات، براتب سنوي يبلغ 32 مليون يورو. يذكر أن نيمار سبق أن عرض على مسؤولي برشلونة العودة إلى النادي الكتالوني، والحصول على راتب أقل مما يتقاضاه حاليًا في «حديقة الأمراء». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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