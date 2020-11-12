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ممفيس ديباي يقاتل من أجل ليونيل ميسي في الشتاء

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، إنه يريد اللعب لفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد فشل انتقاله للفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمبالغة فريقه في الأمور المادية.

وأكد مهاجم ليون، خلال تصريحاته لموقع صحيفة «ماركا»، أنه سيقاتل من أجل اللعب لبرشلونة خاصة بجوار ليونيل ميسي، الأسطورة الأرجنتينية التي تقود البرسا منذ سنوات طويلة وحتى الآن.

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