شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصيب عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي وزوجته بفيروس كورونا، وتم حجزهما بأحد المستشفيات الخاصة ليتلقيا العلاج والرعاية اللازمة.

وكان الإعلامي إبراهيم المنيسى قد كشف عن سر غياب عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلى.

وقال المنيسى إن محمد القيعى، نجل مستشار التعاقدات، قال إن والده خضع مؤخرًا للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبتت إصابته بالفيروس.