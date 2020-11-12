بارنز: فيرنر كان من الممكن أن يكون مناسباً بشكل مثالي للريدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

إعتبر نجم ​ليفربول​ السابق، ​جون بارنز​ أن الريدز قادر حالياً على جذب أهم نجوم اللعبة في العالم.



وصرح بارنز لشبكة "Play Ojo" "ليفربول قادر في الوقت الحالي على جذب العديد من الأسماء المميزة لصفوفه، ولكن يجب أن يستمروا في اختيار اللاعبين الذين يتناسبون مع أسلوب ​يورغن كلوب​ ويتحلون بالتواضع ونكران الذات".

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وأضاف: "بغض النظر عن مدى إبداعك الفني بالمباريات، سيبحث كلوب عما إذا كنت على استعداد للعمل كفريق جماعي ولا تشعر بالغرور والتفوق على زملاءك ".

وتابع: "أنظر إلى سانشو ومبابي بشكل خاص، هل هم الشخصيات المناسبة للانتقال إلى ليفربول، ربما جادون لا أعرفه ولكن يبدو أنه رصين، لا أعرف مبابي كذلك بالطبع لاعب موهوب، لكن هل سيعمل بالطريقة التي يعمل بها صلاح وماني من حيث المساهمة في النواحي الدفاعية؟ لا أعرف".

وختم بارنز: "اعتقد أن تيمو فيرنر كان من الممكن أن يكون مناسباً بشكل مثالي لنا، لكنني أعتقد أنه كان يريد ضمان مشاركته في كل مباراة، وهو ما لن يحصل عليه بالضرورة في ليفربول، لذلك قرر عدم الانتقال إلينا".