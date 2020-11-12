جمال طه يتحدث عقب خسارة لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

تحدث المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، ​جمال طه​ عقب خسارة ​رجال الارز​ بنتيجة 3 - 1 امام المنتخب ​البحرين​ي في اللقاء الودي الذي اقيم على ارض ملعب ستاد نادي ضباط شرطة دبي.



وقال طه:" حاولنا مجاراة البحرينين قدر الإمكان وصنعنا فرصا وتصدى الحارس لعدد آخر، لكن تدريجاً ظهر فارق المستوى لصالح البحرينيين لا سيما بدنيا، وهذا طبيعي حاليا في ظل الظروف الراهنة، تعلمنا كثيرا من المباراة ومهمتنا العمل على إزالة الثغرات التي ظهرت وهي متوقعة بعد التوقف الطويل دوليا ومحليا، ولكن نحن أهدرنا مرات عدة وكان في الإمكان ان نسجل هدفا اضافيا على الأقل".