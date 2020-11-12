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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمال طه يتحدث عقب خسارة لبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
تحدث المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم، جمال طه عقب خسارة رجال الارز بنتيجة 3 - 1 امام المنتخب البحريني في اللقاء الودي الذي اقيم على ارض ملعب ستاد نادي ضباط شرطة دبي.
وقال طه:" حاولنا مجاراة البحرينين قدر الإمكان وصنعنا فرصا وتصدى الحارس لعدد آخر، لكن تدريجاً ظهر فارق المستوى لصالح البحرينيين لا سيما بدنيا، وهذا طبيعي حاليا في ظل الظروف الراهنة، تعلمنا كثيرا من المباراة ومهمتنا العمل على إزالة الثغرات التي ظهرت وهي متوقعة بعد التوقف الطويل دوليا ومحليا، ولكن نحن أهدرنا مرات عدة وكان في الإمكان ان نسجل هدفا اضافيا على الأقل".
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