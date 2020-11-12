لوفرين عن إصابات ليفربول: جدول المباريات مجنون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

علّق لاعب ​زينت سان بطرسبرغ​ الحالي و​ليفربول​ السابق، ​ديان لوفرين​ على كثرة الإصابات في صفوف الريدز بالفترة الأخيرة.

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وصرح لوفرين لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "يتساءل الناس لماذا هذا الكم الرهيب من الإصابات، ولكن الإجابة بسيطة، هناك ضغط كبير من المباريات في الموسم الحالي، من المستحيل أن يتعافى اللاعبين بسرعة بين كل مباراة وأخرى، ولكننا نمر بعام غريب بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "اللاعبون لا يحصلون على وقت كافٍ للراحة، شخصياً لم يكن لدي سوى 8 أيام إجازة بين الموسمين، لا توجد فترة إعداد جيدة وجدول المباريات مجنون".

وختم لوفرين: "لا أحد من المسؤولين يستمع وهم الذين يقرون جدول المباريات وعليهم التفكير في الأمر قليلاً".