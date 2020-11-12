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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذا روك يكشف عما قاله لـ ستيف اوستن بعد مباراتهما عام 2003 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
كشف المصارع السابق والممثل دواين "ذا روك" جونسون عما قاله للمصارع السابق ستون كولد ستيف أوستن بعد مباراتهما في عرض راسلمانيا 19 عام 2003.
وقال ذا روك: "همست له أشكرك كثيرًا على كل ما فعلته من أجلي. وقلت أنا أحبك. قال أنا أحبك أيضًا. ضربته على صدره وغادرت وتركته في الحلبة".
يُذكر أن ذا روك وستون كولد ستيف أوستن كانا من أكبر نجوم المصارعة الحرة خلال فترة التسعينيات وأوائل الألفين.
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