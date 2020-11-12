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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع اياكس يشعل الصراع بين الاندية الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، عن منافسة قوية بين الاندية الاوروبية للحصول على احد اللاعبين الموهوبين في الكرة الهولندية الموسم الحالي.
وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع بير شورز مدافع أياكس، الذي ينال اهتمام كبير من برشلونة وليفربول الموسم الحالي.
وكانت تقارير قد زعمت أن ريال مدريد ينوي عدم تجديد عقد مدافعه سيرجيو راموس، ما يعني حاجته لضم مدافع جديد في الصيف المقبل، في حين ليفربول يسعى لضمه ليكون بديلاً لفان دايك المصاب، اما برشلونة فيسعى لضمه من اجل تدعيم الخط الخلفي.
وذكر الموقع الإسباني أن القيمة المتوقعة لصفقة شورز تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.
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