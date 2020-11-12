ناشئو قطر يحققون الانتصار امام ناشئو لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

تلقى منتخب لبنان للناشئين تحت 17 عاماً خسارة بنتيجة 3 - 1 أمام نظيره القطري في اللقاء الودي الذي اقيم على ارض ملعب اسباير.



سجل هدف ​المنتخب اللبناني​ الوحيد اللاعب اوسكار غنطوس في الدقيقة 55 فيما سجل ثلاثية منتخب قطر كل من عبد العزيز النعيمي في الدقيقة 15، واضاف الثاني زميله اللاعب مبارك شنان في الدقيقة 39و احمد الراوي في الدقيقة 81.

وسيخوض المنتخب اللبناني مباراته الوديّة الثانية مع ​المنتخب القطري​ يوم الأحد القادم في 15 تشرين الثاني لمحاولة تحقيق نتيجة افضل.