شكرا لقرائتكم محمود البنا حكما لمباراة المنتخب الأولمبى أمام كوريا.. وطارق مجدى للفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة منتخب مصر الأوليمبى أمام كوريا الجنوبية التى تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، فى الدورة الودية التى تستضيفها مصر حاليا، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدى حكما لتقنية الفيديو فى مباراة اليوم.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الاولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الابيض بالكامل ،علي ان يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملا في لقائهما في الثامنه مساء اليوم بإستاد السلام.

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في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض – أسود في لقائه امام البرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة علي ان يرتدي المنخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.

وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة.