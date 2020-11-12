شكرا لقرائتكم علي ماهر يحاضر لاعبي المصري خلال تدريبات المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق المصري البورسعيدي استعداداته للموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز بمران حماسي أشرف عليه المدير الفني على ماهر وسط حالة فنية ومعنوية مرتفعة بين اللاعبين رغبة في الظهور القوي خلال فعاليات المسابقة في النسخة الجديدة.

شهد التدريب قيام على ماهر بمحاضرة فنية تحدث خلالها عن الفترة المقبلة من الاستعداداته وبدء تحفيظ اللاعبين الخطة التي سيخوض بها المصري مبارياته المقبلة تبعها تدريبات بدنية وفنية ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالمدية الشبابية في شرم الشيخ.

وخلال جولته التفقدية للمدينة الشبابية بشرم الشيخ صباح اليوم ، حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على الاجتماع بعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري والذي تصادف أداءه للمران الصباحي على ملعب المدينة الشبابية.

اللواء خالد فودة رحب كثيرًا بفريق المصري، وأكد على وضع كافة إمكانيات المدينة الشبابية تحت تصرف المصري لإنجاح معسكره الإعدادي للموسم الجديد ، فيما وجه الكابتن علي ماهر الشكر للسيد اللواء خالد فودة على اهتمامه بفريق المصري ، ناقلًا اليه تحية مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ سمير حلبية.