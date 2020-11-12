شكرا لقرائتكم صلاح محسن وإمام عاشور وبيكهام يقودون المنتخب الأولمبي أمام كوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض به مواجهة كوريا الجنوبية، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في إطار دورة ودية يخوضها الفراعنة استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في طوكيو.





وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام.

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الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام كوريا الجنوبية التى تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، فى الدورة الودية التى تستضيفها مصر حاليًا، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021، كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدى حكمًا لتقنية الفيديو فى مباراة اليوم.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الأبيض بالكامل، علي أن يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملاً في لقائهما في الثامنه مساء اليوم باستاد السلام.

في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة علي أن يرتدي المنخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.

وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة.