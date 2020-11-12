شكرا لقرائتكم إصابة ثنائى سلة الزمالك بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الثنائى عمر هشام وهيثم السحرتى لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى الإصابة بفيروس كورونا ، وخضع الثنائى الى المسحة الطبية والتي أثبتت إيجابية العينة .. وكان عمر هشام ضمن القائمة التي اختارها أحمد مرعى المدير الفني للمنتخب المقرر أن يشارك في معسكر الاعداد للتصفيات الافريقية التي تقام نهاية نوفمبر الجارى ، إلا أنه لم ينضم الى تجمع الإسكندرية ، حيث حصل على راحة لمدة 24 ساعة بين تجمع القاهرة و الإسكندرية ، ولكنه شعر بالأعراض وخضع للتحليل الذى أثبت اصابته بالفيروس المستجد.

ومن جانبهم قام مسئولو المنتخب بإجراء المسحة للاعب الذى كان مع عمر هشام في نفس الغرفة ، ولكن ثبت سلبيتها.

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ويخضع الأن هيثم السحرتى وعمر هشام إلى العزل لحين الشفاء من الفيروس بالخضوع إلى تحليل ومسحة ثانية خلال الأيام المقبلة .

من ناحية أخرى، قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إلغاء معسكر المنتخب الذى كان مقرر إقامته في صربيا غدًا الجمعة، في إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي تستضيفها الإسكندرية في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى، وجاء قرار الإلغاء بسبب تفشى فيروس كورونا، في صربيا، وبأعداد كثيفة.

كما تقرر إلغاء معسكر منتخبات الناشئين تحت 18 سنة، والذى كان يقام هناك أيضا في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية نهاية ديسمبر.