شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تشكيل الفريق لمواجهة كوريا الجنوبية في المباراة الودية المقررة على ملعب الأهلي السلام WE، ضمن استعدادات المنتخب لخوض أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ويلعب المنتخب بطريقة 3 - 4 - 3، نفس الطريقة التي اعتمد عليها شوقي غريب، خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

حراسة المرمى: محمد صبحي

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الدفاع: رمضان بيكهام - محمود مرعي - محمد عبدالسلام

الوسط: كريم العراقي - إمام عاشور - أكرم توفيق - حسن علي

الهجوم: صلاح محسن - ناصر ماهر - أحمد ياسر ريان