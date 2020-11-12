محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تشكيل الفريق لمواجهة كوريا الجنوبية في المباراة الودية المقررة على ملعب الأهلي السلام WE، ضمن استعدادات المنتخب لخوض أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.
ويلعب المنتخب بطريقة 3 - 4 - 3، نفس الطريقة التي اعتمد عليها شوقي غريب، خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: رمضان بيكهام - محمود مرعي - محمد عبدالسلام
الوسط: كريم العراقي - إمام عاشور - أكرم توفيق - حسن علي
الهجوم: صلاح محسن - ناصر ماهر - أحمد ياسر ريان
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.