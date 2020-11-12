نهضة بركان ينفي انتقال نجمه إلى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أفادت تقارير مغربية بأن محسن ياجور نجم وهداف فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية لن ينتقل إلى الإسماعيلي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب الإسماعيلي من خطف مهاجم نهضة بركان خلال فترة الانتقالات التي تسبق الموسم المقبل في مصر والمغرب.

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ونشرت صحيفة "المنتخب" المغربية نفياً من مصدر داخل نادي نهضة بركان حول صحة المفاوضات مع الإسماعيلي لضم اللاعب.

ونفى المصدر المغربي وجود أي نية لدى نهضة بركان للتفريط في اللاعب وذلك في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على لقبه الإفريقي والمنافسة بقوة على كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مغربية كبرى ضد الرجاء في بلاده في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "كأس العرب" بعد أن فاز ذهاباً بمصر (1-0).