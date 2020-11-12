محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أفادت تقارير مغربية بأن محسن ياجور نجم وهداف فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية لن ينتقل إلى الإسماعيلي.
وأشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب الإسماعيلي من خطف مهاجم نهضة بركان خلال فترة الانتقالات التي تسبق الموسم المقبل في مصر والمغرب.
ونشرت صحيفة "المنتخب" المغربية نفياً من مصدر داخل نادي نهضة بركان حول صحة المفاوضات مع الإسماعيلي لضم اللاعب.
ونفى المصدر المغربي وجود أي نية لدى نهضة بركان للتفريط في اللاعب وذلك في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على لقبه الإفريقي والمنافسة بقوة على كأس السوبر الإفريقي.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مغربية كبرى ضد الرجاء في بلاده في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "كأس العرب" بعد أن فاز ذهاباً بمصر (1-0).
كانت هذه تفاصيل خبر نهضة بركان ينفي انتقال نجمه إلى الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.