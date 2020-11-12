طلائع الجيش يكشف أسباب رحيل عبد الحميد بسيونى

أكد العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، أن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى السابق للفريق تولى تدريب الطلائع بشكل مؤقت ونجح فى مهمته على أكمل وجه.

وقال مدير الكرة بالطلائع "شكراً لعبد الحميد بسيونى على نجاحه فى مهمته التى كلف بها من إدارة الطلائع، قاد الفريق فى ظروف صعبة للغاية ونجح فى أداء مهمته على أكمل وجه، استعنا به عقب رحيل طارق يحيى ولم نكن نعلم حقيقة استكمال مسابقة الدوري بعد

وأضاف المهدي، "نبحث عن طموح جديد، لذا قررنا الاستعانة بطارق العشرى لقيادة الفريق فى مرحلة قادمة، وسوف نستعين برأى الجهاز الفنى الجديد فى صفقات الموسم الجديد ".

وتابع أحمد فؤاد المهدى، "سنحاول تلبية طلبات الجهاز الفنى الجديد على صعيد الصفقات الجديدة من أجل تقديم موسم قوى ووضع الطلائع فى مكانة متميزة تستحقها المؤسسة العسكرية".

ويعقد مسئولو النادي جلسات مكثفة مع طارق العشرى المدير الفنى الجديد لوضع خطة المرحلة المقبلة، مناقشة ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد بعد توليه المسئولية خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه اليوم الثلاثاء الماضي .

أداء مهمته على أكمل وجه، استعنا به عقب رحيل طارق يحيى ولم نكن نعلم حقيقة استكمال مسابقة الدوري بعد كورونا من عدمه".وأضاف المهدي، "نبحث عن طموح جديد، لذا قررنا الاستعانة بطارق العشرى لقيادة الفريق فى مرحلة قادمة، وسوف نستعين برأى الجهاز الفنى الجديد فى صفقات الموسم الجديد ".وتابع أحمد فؤاد المهدى، "سنحاول تلبية طلبات الجهاز الفنى الجديد على صعيد الصفقات الجديدة من أجل تقديم موسم قوى ووضع الطلائع فى مكانة متميزة تستحقها المؤسسة العسكرية".ويعقد مسئولو النادي جلسات مكثفة مع طارق العشرى المدير الفنى الجديد لوضع خطة المرحلة المقبلة، مناقشة ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد بعد توليه المسئولية خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه اليوم الثلاثاء الماضي .

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