إصابة لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا

أصيب محمود البدري ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي ولاعب منتخب مصر الأولمبي اليوم الخميس بفيروس كورونا المستجد .

وأصيب البدري اثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم والذي يستعد لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية وديا يوم الخميس، استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو. وأثبتت المسلحة الطبية التي أجراها اللاعب أمس إصابته بفيروس كورونا وعلى الفور تم عزله في معسكر المنتخب الأولمبي.

وأصيب البدري اثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم والذي يستعد لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية وديا يوم الخميس، استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو. وأثبتت المسلحة الطبية التي أجراها اللاعب أمس إصابته بفيروس كورونا وعلى الفور تم عزله في معسكر المنتخب الأولمبي.

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