مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 12/11/2020 تصفيات كأس أمم افريقيا

بعد أن سحق منتخب الجزائر زامبيا في مستهل مبارياته في تصفيات كأس أمم أفريقيا ، نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على بوتسوانا بهدفٍ نظيف، ليصعد بذلك إلى قمة المجموعة الثامنة التي ينافس فيها بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، منهيًا بذلك عام 2019 الذي كان سعيدًا على الكرة الجزائرية.

فاز ثعالب الصحراء بكأس أمم أفريقيا

في نسختها الأخيرة بمصر، وعلى ما يبدو أنهم عازمون على السفر للكاميرون في 2021 للحفاظ على اللقب، وذلك في حالة استمرار قوامهم الأساسي كما هو أو تطوره واستمرار بلماضي أو إيجاد من هو أفضل في حالة رحيله.

كان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة يوم الإثنين 31 أغسطس 2019، لكن تأجلت التصفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وأصبح الموعد الجديد للمباراة هو الخميس 12 نوفمبر 2020.