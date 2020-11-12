إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا

تعرض المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي لإصابة بفيروس كورونا مع زوجته.

وتم نقل القيعي وزوجته للمستشفى بعد أن ثبتت إيجابية المسحة التي تعرض لها الثنائي

وإصابتهما بفيروس كورونا.كان محمد نجل عدلي القيعي قد تعافى أخيرًا من إصابته بفيروس كورونا.على جانب آخر استأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.