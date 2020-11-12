محمود البنا حكمًا لودية المنتخب الأولمبي وكوريا الجنوبية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكما لودية المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية المقرر لها مساء اليوم في تمام الثامنة. ويتولى طارق مجدي مهمة حكم الفيديو في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد السلام.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي

يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الابيض بالكامل ،على أن يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملًا في لقائهما في الثامنه مساء اليوم باستاد السلام ، في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض – أسود في لقائه أمام البرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة على أن يرتدي المنخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة.