محمود البنا حكمًا لودية المنتخب الأولمبي وكوريا الجنوبية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكما لودية المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية المقرر لها مساء اليوم في تمام الثامنة. ويتولى طارق مجدي مهمة حكم الفيديو في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد السلام.
وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي
وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر باستاد القاهرة.
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