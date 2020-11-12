بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي يلا شوت اليوم 12/11/2020 تصفيات أمم أفريقيا

يلعب منتخب الجزائر ضد زيمبابوي اليوم الخميس في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.
وتقام المباراة على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.
وتضم المجموعة الثامنة كل من الجزائر وزيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا.
تبدأ مباراة الجزائر وزيمبابوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت مصر، وتذاع المباراة
يذكر أن الجزائر تتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط بعد فوزها في أول جولتين على كل من بوتسوانا وزامبيا، أما زيمبابوي فتأتي في المركزالثاني بـ4 نقاط.
كان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة يوم الإثنين 31 أغسطس 2019، لكن تأجلت التصفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وأصبح الموعد الجديد للمباراة هو الخميس 12 نوفمبر 2020.
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