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بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي يلا شوت اليوم 12/11/2020 تصفيات أمم أفريقيا

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 يلعب منتخب الجزائر ضد زيمبابوي اليوم الخميس في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتقام المباراة على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة.

وتضم المجموعة الثامنة كل من الجزائر وزيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا.

تبدأ مباراة الجزائر وزيمبابوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت مصر، وتذاع المباراة

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على قناة beIN Sports HD 7، بتعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة التي ستقام في تصفيات أمم أفريقيا اليوم.

 يذكر أن الجزائر تتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط بعد فوزها في أول جولتين على كل من بوتسوانا وزامبيا، أما زيمبابوي فتأتي في المركز

الثاني بـ4 نقاط.

كان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة يوم الإثنين 31 أغسطس 2019، لكن تأجلت التصفيات بسبب تفشي فيروس ، وأصبح الموعد الجديد للمباراة هو الخميس 12 نوفمبر 2020.

 

 

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