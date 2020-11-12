المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض الكامل أمام كوريا الجنوبية

أسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الاولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الابيض بالكامل ،علي ان يرتديالفريق الكوري الزي الأحمر كاملا في لقائهما في الثامنة مساء اليوم بإستاد السلام
في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض – أسود في لقائه امام البرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة علي ان يرتدي المنخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.
وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة.
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