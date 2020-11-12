بايرن ميونخ يفكر في الاستغناء عن خدمات جيروم بواتينج

يدرس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عدم التجديد للاعبه المدافع جيروم بواتينج بعد هذا الموسم رغم المستوى المرتفع الذي بدأ عليه أخيرًا.
وكتبت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" الألمانيتان اليوم الخميس على صفحتيهما الإلكترونيتين أن نادي بايرن ميونخ قررعدم تمديد عقد لاعب الدفاع.
يذكر أن عقد بواتينج مع بايرن يستمر حتى صيف 2021، ولميعلق النادي البافاري على ما أوردته الصحيفتان، كما لم يصدر رد فعل من جانب مدير أعمال بواتينج الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014.
وكثيرًا ما كان بواتينغ "32 عامًا" مرشحًا للرحيل عن بايرن خلال الفترة الأخيرة، كما أن أولي هونيس، الرئيس
وخلال الشهور الماضية عاد بواتينج ليكون من أصحاب الأداء الجيد في الفريق مرة أخرى تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك، وأصبح ضمن التشكيل الأساسي في ست مباريات من سبع مباريات لعبها الفريق في الموسم الحالي.
وكان قد أحرز هدفًا في مباراة فريقه أمام ريد بول النمساوي في دوري الأبطال.
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