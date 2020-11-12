وكيل جمال السلامي يؤكد رغبة المدرب في الاستمرار مع الرجاء المغربي

نفى وكيل أعمال جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، تفكير موكله بالرحيل عن تدريب الفريق.

أضاف وكيله في تصريحات صحفية، بأن جمال السلامي لا يفكر بالرحيل عن تدريب الرجاء، مؤكدًا بأنهم أخبروا إدارة النادي بنية السلامي في الاستمرار.

وستجتمع إدارة النادي برئاسة جواد الزيات، مع السلامي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الكثير من الأمور الفنية، للفترة المقبلة.

كان السلامي نجح في التتويج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي، والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل الخروج أمام الزمالك.

يفكر بالرحيل عن تدريب الرجاء، مؤكدًا بأنهم أخبروا إدارة النادي بنية السلامي في الاستمرار.وستجتمع إدارة النادي برئاسة جواد الزيات، مع السلامي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الكثير من الأمور الفنية، للفترة المقبلة.كان السلامي نجح في التتويج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي، والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل الخروج أمام الزمالك.

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