نفى وكيل أعمال جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، تفكير موكله بالرحيل عن تدريب الفريق.
أضاف وكيله في تصريحات صحفية، بأن جمال السلامي لا
وستجتمع إدارة النادي برئاسة جواد الزيات، مع السلامي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الكثير من الأمور الفنية، للفترة المقبلة.
كان السلامي نجح في التتويج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي، والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل الخروج أمام الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل جمال السلامي يؤكد رغبة المدرب في الاستمرار مع الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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