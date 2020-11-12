منتخب الإمارات يفوز على طاجيكستان بثلاثية ودياً

حقق منتخب الإمارات فوزاً بثلاثية مقابل هدفين ، على نظيره طاجيكستان ، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، استعدادًا لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات

كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.ونجح منتخب طاجيكستان في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 10، عبر لاعبه أراجون، قبل أن ينجح كفرون لاعب طاجيكستان، في تسجيل هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 20.

وتمكن منتخب الإمارات عبر برأسية علي مبخوت في الدقيقة 29 من تسجيل الهدف الأول، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في إدراك التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع تمكن علي صالح، من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الإماراتي، لينتهي اللقاء بثلاثية لهدفين.