بث مباشر | شاهد الجزائر وزيمبابوي في تصفيات امم افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “الجزائر وزيمبابوي” في إحدى مباريات اليوم الخميس 12-11-2020 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “الجزائر وزيمبابوي” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب 5 يوليو 1962 بمدينة الشراقة الجزائرية.

يلعب منتخب الجزائر وزيمبابوي لحساب المجموعة الثامنة، والتي تضم كل من بوتسوانا وزامبيا.

Advertisements

ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث فاز في على زامبيا وبوتسوانا، بينما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط حيث فاز على زامبيا وتعادل مع بتسوانا.

وسيسعى منتخب الجزائر إلى تحقيق الفوز على زيمبابوي اليوم من أجل وضع قدم في بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022 قبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات.

بينما يتطلع زيمبابوي إلى الخروج بنتيجة إيجابية من امام بطل أفريقيا، من أجل الحفاظ على آماله في الصعود إلى البطولة الأفريقية.

اضغط هنا لمشاهدة الجزائر وزيمبابوي (بث مباشر يلا شوت)

..