بث مباشر | شاهد السودان وغانا في تصفيات امم افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “السودان وغانا” في إحدى مباريات اليوم الخميس 12-11-2020 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “السودان وغانا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “سوار الذهب”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ستاد مدينة كيب كوست الرياضي بغانا.

يلعب منتخب السودان وغانا لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من جنوب أفريقيا وساتومي.

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ويحتل منتخب غانا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا وساتومي في الجولة الثانية، بينما يتواجد منتخب السوادن في المركز برصيد 3 نقاط حيث فاز على ساوتومي في الجولة الأولى وخسر في الثانية امام جنوب أفريقيا الذي يحتل المركز الثالث.

ويتطلع منتخب السودان إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، من أجل المحافظة على آماله في التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

بينما سيسعى صاحب الأرض منتخب غانا إلى تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط التي ستحسم تأهله بشكل كبير إلى الكاميرون 2022.

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