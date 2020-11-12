بث مباشر | مشاهدة مباراة السودان وغانا في تصفيات امم افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “السودان وغانا” في إحدى مباريات اليوم الخميس 12-11-2020 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “السودان وغانا” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “سوار الذهب”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ستاد مدينة كيب كوست الرياضي بغانا.

يلعب منتخب السودان وغانا لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من جنوب أفريقيا وساتومي.

ويحتل منتخب غانا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا وساتومي في الجولة الثانية، بينما يتواجد منتخب السوادن في المركز برصيد 3 نقاط حيث فاز على ساوتومي في الجولة الأولى وخسر في الثانية امام جنوب أفريقيا الذي يحتل المركز الثالث.

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ويتطلع منتخب السودان إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، من أجل المحافظة على آماله في التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

بينما سيسعى صاحب الأرض منتخب غانا إلى تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط التي ستحسم تأهله بشكل كبير إلى الكاميرون 2022.

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السودان 0-1 غانا

ستاد مدينة كيب كوست الرياضي بغانا

تصفيات امم افريقيا (الجولة الثالثة – المجموعة الثالثة)

????جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “السودان وغانا” ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

????تشكيلة منتخب السودان | علي عشريني – صاموال نور – أمير كمال – فارس عبد الله – احمد وضاح – راشد محمد – احمد التاش – أبوجالا محمد – رمضان عجب – محمد عبد الرحمن – نصر عمر.

????تشكيلة منتخب غانا | ريتشارد أوفوري – عبد الرحمن بابا – ألكسندر دجيكو – جون بوي – كريستوفر نيتي – إيمانويل لوموتي – أفريي أكواه – طارق فوسو – أندريه أيو – صامويل أوسو – جوردان أيو.

“0 بداية المباراة

“5 مرت اول خمس دقائق ولا وجود لهجمات خطيرة.

“12 أرضية الملعب كالعادة في معظم الملاعب الأفريقية سيئة للغاية!

“13 أندريه أيو يتلقى كرة متطرفة على يسار منطقة الجزاء أرسلها عرضية ولكن مرت بسلام على دفاع السودان.

“15 ضربة حرة مباشرة لغانا من مكان جيد، ترسل عالية داخل منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة في يد الحارس علي عشريني.

“17 ضربة حرة مباشرة لغانا في مواجهة المرمى على حدود قوس منطقة 18..

“18⚽جول – الهدف الأول لمنتخب غانا عن طريق أندريه أيو، تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها قوية لتعلو حائط الصد وتسكن شباك عشريني.

“24 اووووووووووووووووه.. محمد عبد الرحمن يمر من مدافع منتخب غانا داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة رائعة ولكن في الشباك الخارجية.

“28 علي عشريني يتألق ويتصدى لكرة هدف مؤكد من صامويل أوسو.

“30 أبو عشريني يواصل تألقه ويبعد رأسية ألكسندر دجيكو بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة.

“35 حكم المباراة يتغاضى عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد عبد الرحمن بعد شد واعاقة من مدافع منتخب غانا!

“37 هناك اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لمنتخب السودان، وحكم المباراة يذهب لتهدئة الوضع.

“37 الحكم المساعد قام بالتعدي على مدرب منتخب السودان “هوبير فيلود” الذي وقع ارضًا!

“38???? بطاقة صفراء على مدرب منتخب السودان بعد اعتراضه على قرار الحكم وعتابه على الدفع الذي تعرض له من الحكم المساعد!

“38 غريب جدًا ما حدث خلال اللحظات الماضية، فمن المتعارف عليه ان المدرب هو الذي من الممكن ان يدفع حكم اللقاء في حالة غضبه الشديد.

“40 ما زال منتخب غانا متقدم بهدف مقابل لا شيء.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع!

“45❌⚽ هدف ملغي لغانا بعد دفع واضح من أندريه أيو على مدافع السودان.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم غانا على السودان بهدف مقابل لا شيء.

“45 الشوط الثاني

“46 لا وجود لتعديلات في تشكيلة كلا الفريقين.

“54 طارق فوسو كاد يسجل الهدف الثاني لغانا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بسلام على مرمى أبو عشريني.

“57 اوووووووووووووووووووووه محمد عبد الرحمن كان قريب جدًا من تسجيل الهدف التعادل ولكن رأسيته مرت بغرابة من امام مرمى الحارس أوفوري.

“58 التش قام بمجهود فردي رائع في الكرة الماضية، تلاعب بالمدافع قبل ان يرسل عرضية ممتازة إلى محمد عبد الرحمن.

“62???? التبديل الأول لمنتخب غانا بخروج لاعب أهلي جدة صامويل أوسو ودخول كاليب إيكوبان.

“64???? تبديل اول للسودان بخروج رمضان عجب ودخول المنضم حديثًا إلى نادي سموحة المصري أطهر الطاهر.

“66 اللعب يتوقف بسبب إصابة جوردان أيو.

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