الامارات | انطلاق أول بطولة غولف دولية للسيدات بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول بطولة غولف دولية للسيدات بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم أولى بطولات الغولف المحترفة للسيدات في السعودية، حيث قامت اللاعبة الالمانية ليوني هارم بتسديد اول ضربة إيذانا بانطلاق البطولة. ويتنافس أكثر من 100 لاعبة على اللقب في بطولة السعودية الدولية للسيدات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على البحر الأحمر، وتستمر البطولة حتى الأحد المقبل.

وتقام البطولة بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتأتي إقامة البطولة في إطار حرص السعودية على ترسيخ مكانتها، كمقصد للأحداث الرياضية الدولية.

واستضافت المملكة مواجهة لقب الملاكمة للوزن الثقيل في ديسمبر الماضي، كما تستعد أيضا لتنظيم إحدى سباقات الجائزة الكبرى لسباقات سيارات فورمولا1 لأول مرة العام المقبل.

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