شكرا لقرائتكم خبر عن جدول تصفيات أمم أفريقيا لمجموعة مصر وترتيب الفرق قبل لقاء مصر وتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلعب مصر يوم السبت المقبل مباراتها الثالثة في تصفيات امم افريقيا امام توجو وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا في المجموعة «ج» وسبق ان لعبت مصر مبارتين امام كلا من كينيا وجزر القمر وانتهت كلاهما بالتعادل وفيما يلى جدول الفرق في المجموعة «ج» موضح به نقاط كل فريق وترتيبه على مستوي المجموعة وعدد المباريات التي لعبها :

ترتيب الفريق على مستوى المجموعة الفرق لعب فوز تعادل خسارة عدد النقاط 1 جزر القمر 3 1 2 0 5 2 كينيا 3 0 3 0 3 3 مصر 2 0 2 0 2 4 توجو 2 0 1 1 1

وسبق ان لعبت كينيا وجزر القمر مباراتهما الثالثة امس والتى انتهت بالتعادل ما بين الفريقين وفيما يلى المباريات التي ستلعب في نفس المجموعة حتى نهاية العام 2020 ليتم اكمال باقى المباريات العام المقبل 2021.

- 14 نوفمبر 2020- مصر ضد توجو.

- 15 نوفمبر 2020- جزر القمر ضد كينيا.

- 17 نوفمبر 2020- توجو ضد مصر.

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