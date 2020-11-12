شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يخالف قرارات يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «لاجازيتا» الإيطالي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، خالف قرار فريقه الإيطالي بعد أن قرر المشاركة مع منتخب بلاده خلال اللقاءات الودية خلال فترة التوقف الدولي، سواء باللعب أمام أندورا وديًا، ثم اللعب ضد فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

وأكد التقرير أن الفريق الإيطالي كان يرغب بحصول نجمه البرتغالي على قسط من الراحة خلال فترة التوقف الدولي، خاصة أن «الدون»، كان تعرض في وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد.