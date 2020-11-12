شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة كيليان مبابي وبافارد نجمي فرنسا في لقاء البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا إنه يتمنى عودة العديد من اللاعبين المصابين خلال لقاء البرتغال في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد غد السبت.

وافتقدت فرنسا جهود كيليان مبابي وبرينسل كيمبيمبي وكينجسلي كومان وبنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز خلال خسارتها على أرضها 2- 0 من فنلندا وديًا أمس الأربعاء.

ونقلت صحيفة «ليكيب» عن ديشامب قوله اليوم الخميس بعد أن أنهت فنلندا سلسلة من 12 مباراة دون هزيمة: «نمضي في الطريق الصحيح».

وأقر ديشان بأنه ليس واثقًا من أي شيء يتعلق بحالة مبابي وبافارد بعد استبعادهما من لقاء فنلندا بسبب مشاكل بالفخذ والكاحل على الترتيب.

وتتأخر فرنسا، التي جمعت عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف في المجموعة الثالثة خلف البرتغال المتصدرة.

وستلتقي فرنسا مع السويد، التي خسرت كل مبارياتها بالمجموعة، في استاد فرنسا، الثلاثاء المقبل.

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