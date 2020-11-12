شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد اوكا ينضم لصفوف فريق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة الكرة بنادي أسوان في الحصول على توقيع أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا، للانضمام الي صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة صفقة إنتقال حر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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