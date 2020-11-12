شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان سليمان غاب عن مران الفريق الأخير؛ بسبب شكواه من كدمة قوية قبل أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.