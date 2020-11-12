شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يوجه رسالة للاعبي الأهلى والزمالك في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على توجيه رسالة لزملائه من لاعبي الأهلى والزمالك خلال المعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمباراتي توجو.

وقال «صلاح» لزملائه قبل بداية تدريب المنتخب: «عليكم بإخراج المباراة بصورة مشرفة لمصر ولأفريقيا أمام العالم لكونها محط أنظار العالم، لكون الحدث يقام الأول مرة في القارة السمراء ويجمع قطبي الكرة المصرية».

وأضاف «صلاح»: «أدائكم في الملعب سيحدد مدي رد فعل الجماهير عقب نهاية المباراة، ابتعدا عن الالتحامات القوية والنرفزة وعدم الانسياق لأى استفزازات سواء كانت مع الحكم أو لاعب آخر».

كما شدد «صلاح» على ضرورة عدم تسخين أجواء المباراة من جانب اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يعتبروا المباراة حدثًا تاريخيًا وأن يكون سلاحهم قبل المباراة تهدئة الجماهير المتعصبة.