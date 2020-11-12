شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة «جوميز».. أجرى جراحة بالركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري، محمد صلاح، أن جو جوميز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد خضع اليوم الخميس، لعملية جراحية ناجحة في وتر في ركبته اليسرى.

وتعرض لاعب قلب دفاع ليفربول، للإصابة خلال حصة تدريبية مع منتخب إنجلترا أمس الأربعاء.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تم معالجة المشكلة في وتر ركبة جوميز، مع عدم وجود ضرر لأي أربطة ركبة أخرى مرتبطة.

ونجحت العملية التي جرت في لندن صباح الخميس، وسيتعافى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل كامل.

وسيبدأ جوميز برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي للريدز على الفور، مع مراقبة طاقم النادي بعناية لتقدمه.

لم يتم وضع أي جدول زمني لعودته، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم استبعاده لجزء كبير من الفترة المتبقية من 2020-21.

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