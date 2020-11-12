شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام، على التحدث مع اللاعب، وذلك للاطمئنان على الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع له.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.