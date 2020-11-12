شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.
وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام، على التحدث مع اللاعب، وذلك للاطمئنان على الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع له.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,881
-
تعافي
100,662
-
وفيات
6,405
كانت هذه تفاصيل خبر «أوباما» يواصل برنامجه التأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.