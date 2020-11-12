شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك بعد عودته من المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.
يأتي ذلك عقب عودته من المغرب أمس، بعد حصوله على إجازة قصيرة لزيارة أسرته.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.
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تعافي
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