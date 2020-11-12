شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب سفر باتشيكو المفاجئ.. وموعد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة السبت المقبل، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادما من البرتغال، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها مؤخرا بعد حصوله على إذن وموافقة مجلس إدارة النادي لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن يقود باتشيكو التدريبات الأحد المقبل بشكل طبيعي.

ويقود التدريبات الفترة الحالية مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق لحين عودة باتشيكو.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.