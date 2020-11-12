شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والحضري وعبدالغني في تقرير «فيفا» عن أبرز لحظات أفريقيا بالمونديال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تقريرًا مصورًا عن أبرز لحظات منتخبات القارة السمراء خلال المشاركة في كؤوس العالم الماضية.

واشتمل التقرير على أبرز لقطات المنتخبات الأفريقية خلال المشاركة في كأس العالم، وأهداف لمنتخبات مصر، تونس، المغرب، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، السنغال، أنجولا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، وغانا، وأشهر احتفالات اللاعبين والرقصات الأفريقية الشهيرة.

ومن ضمن اللقطات ظهر احتفال مجدي عبدالغني بهدفه الشهير في مرمى هولندا بمونديال إيطاليا 1990، وهدف محمد صلاح في شباك السعودية واحتفال عصام الحضري بالهدف خلال مونديال روسيا 2018.