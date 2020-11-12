شكرا لقرائتكم فقرة بدنية لتقوية العضلات فى مران الزمالك قبل مواجهة نادى مصر بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة بدنية وتأهيلية خاصة للاعبين على هامش مران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، حرص الجهاز الفني على التركيز خلال هذة الفقرة على بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات، من خلال قيام اللاعبين بأداء بعض التدريبات باستخدام بعض الأدوات التي استقدمها الجهاز بالمران .

ويهدف الجهاز الفني في الوصول بهذه المجموعة المتواجدة إلى أعلى جاهزية بدنية ليكون الجميع على أتم الاستعداد للفترة المقبلة.

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فى نفس السياق طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، ملفا كاملا عن حالة المصابين في الفريق وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذي يشارك في المباريات مصابا بقطع في غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر في دور الـ 8 لكأس مصر ، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الاهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين في مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائي أفريقيا، خاصة في ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك ، إلي معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى في تصفيات أمم افريقيا 2022.