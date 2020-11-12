على لطفى ينتظم فى مران الأهلى ..وتأهيل الشيخ

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جدة - عمرو شويل انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي اشتكى منها مؤخرًا، وتعرض لطفي لكدمة بسيطة في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في المران، وحصل على راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، فيما انتظم اليوم في المران بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران، وشارك علي لطفي في تدريبات الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، يذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء، وفقًا للبرنامج التدريبي.
فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.
ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
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