شكرا لقرائتكم على لطفى ينتظم فى مران الأهلى ..وتأهيل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي اشتكى منها مؤخرًا، وتعرض لطفي لكدمة بسيطة في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في المران، وحصل على راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، فيما انتظم اليوم في المران بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران، وشارك علي لطفي في تدريبات الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، يذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء، وفقًا للبرنامج التدريبي.

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فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.