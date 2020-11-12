شكرا لقرائتكم أوباما يؤدى برنامجا تأهيليا فى "جيم" الزمالك تحت أنظار عبد الهادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم ، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة ،وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام ، على التحدث مع اللاعب، وذلك للاطمئنان على الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع له.

ويستعد الفريق الابيض للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.

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فى نفس السياق ، طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، ملفا كاملا عن حالة المصابين في الفريق وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذي يشارك في المباريات مصابا بقطع في غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر في دور الـ 8 لكأس مصر ، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الاهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين في مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائي أفريقيا، خاصة في ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك ، إلي معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى في تصفيات أمم افريقيا 2022.