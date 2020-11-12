شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى يجتمع مع نجوم الزمالك قبل انطلاق المران.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي حرص خلالها على التحدث معهم في بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبين.

وطالب عبدالهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلو ب كما معتاد منهم دائما .

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ويستعد الفريق الابيض للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فى نفس السياق، طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك من الجهاز الطبي ملفا كاملا عن حالة المصابين فى الفريق، وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذى يشارك فى المباريات مصاباً بقطع فى غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر فى دور الـ 8 لكأس مصر، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها فى مباراة نادى مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس على مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفنى لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين فى مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائى أفريقيا، خاصة فى ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك، إلى معسكر المنتخب الوطنى الذى ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2022.